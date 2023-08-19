Счета за электроэнергию в Латвии существенно выросли

По состоянию на 1 июля тарифы на распределение и передачу электроэнергии в Латвии выросли на 32 % и 36 % соответственно, что означает увеличение счета примерно на 5 евро.



Повышение тарифа уже заранее объяснялось как геополитической ситуацией, так и инфляцией.



Например, увеличение тарифов на распределение в основном связано с предыдущими мерами по оптимизации. Повышение тарифов также привязано к цене на рынке, по которой оператор покупает электроэнергию.



Напомним, в прошлом году "Сеть высокого напряжения" и "Распределительная сеть" разработали тарифные проекты. Первоначально предполагалось, что тарифы на передачу вырастут в 2,1 раза, а тарифы на распределение - на 75 %. Правительство потребовало пересмотреть тарифы в сторону уменьшения.



Однако новые тарифы также вызывают значительные изменения в счетах за электроэнергию.



В социальных сетях люди публикуют свои полученные счета за электроэнергию и пишут овозмущении, когда видят новые счета, - например, 11 евро за потребленную электроэнергию и 41 евро за распределение в том же счете.