3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Счета за электроэнергию в Латвии существенно выросли
По состоянию на 1 июля тарифы на распределение и передачу электроэнергии в Латвии выросли на 32 % и 36 % соответственно, что означает увеличение счета примерно на 5 евро.
Повышение тарифа уже заранее объяснялось как геополитической ситуацией, так и инфляцией.
Например, увеличение тарифов на распределение в основном связано с предыдущими мерами по оптимизации. Повышение тарифов также привязано к цене на рынке, по которой оператор покупает электроэнергию.
Напомним, в прошлом году "Сеть высокого напряжения" и "Распределительная сеть" разработали тарифные проекты. Первоначально предполагалось, что тарифы на передачу вырастут в 2,1 раза, а тарифы на распределение - на 75 %. Правительство потребовало пересмотреть тарифы в сторону уменьшения.
Однако новые тарифы также вызывают значительные изменения в счетах за электроэнергию.
В социальных сетях люди публикуют свои полученные счета за электроэнергию и пишут овозмущении, когда видят новые счета, - например, 11 евро за потребленную электроэнергию и 41 евро за распределение в том же счете.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
На "Красном пищевике" принимал и угощали участников проекта "Марафон единства"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября