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Семьи с низким доходом в Литве не могут позволить себе обогревать дома
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), многие литовские семьи с низким и средним доходом не могут отапливать свои дома.
Заместитель директора ОЭСР по вопросам занятости, труда и социальным вопросам Марк Пирсон отметил, что 90 % домов в Литве не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Это приводит к росту расходов на отопление.
По его словам, в 2020 году Литва занимала третье место среди стран ОЭСР по энергетическому классу жилья. Только Греция и Португалия набрали меньше очков.
"Разрывы в качестве жилья означают, что многие домохозяйства с низким и средним уровнем дохода не могут позволить себе содержать свое жилище в тепле", - подытожил Пирсон.
ОЭСР рекомендует литовским властям улучшить качество жилья и энергоэффективность, а также поддерживать домохозяйства с низкими доходами при покупке жилья.
Исследование организации показывает, что средний гражданин Литвы платит слишком много за жилье, и многие люди живут в некачественных и неэнергоэффективных домах.
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