Семьи с низким доходом в Литве не могут позволить себе обогревать дома

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), многие литовские семьи с низким и средним доходом не могут отапливать свои дома.

Заместитель директора ОЭСР по вопросам занятости, труда и социальным вопросам Марк Пирсон отметил, что 90 % домов в Литве не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Это приводит к росту расходов на отопление.

По его словам, в 2020 году Литва занимала третье место среди стран ОЭСР по энергетическому классу жилья. Только Греция и Португалия набрали меньше очков.

"Разрывы в качестве жилья означают, что многие домохозяйства с низким и средним уровнем дохода не могут позволить себе содержать свое жилище в тепле", - подытожил Пирсон.

ОЭСР рекомендует литовским властям улучшить качество жилья и энергоэффективность, а также поддерживать домохозяйства с низкими доходами при покупке жилья.