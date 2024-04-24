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Сенат США окончательно утвердил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95,3 млрд долларов

Сенат США окончательно утвердил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95,3 млрд долларов

Сенат США окончательно утвердил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Запроголосовали 79 человек, против - 18.

Законопроекты предусматривают выделение 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд для Израиля, 8 млрд - Тайваню и американским союзникам в Тихоокеанском регионе.

Теперь законопроекты должен подписать президент США Байден.

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