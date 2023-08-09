ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Сенатор США назвал украинские власти "командой младших школьников"

Сенатор США назвал украинские власти "командой младших школьников"

Сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль в эфире Fox News

сказал

:

"В конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть".

Он подчеркнул, что категорически против, чтобы Вашингтон выделял помощь Украине.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все