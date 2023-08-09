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Сенатор США назвал украинские власти "командой младших школьников"
Сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль в эфире Fox News
:
"В конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть".
Он подчеркнул, что категорически против, чтобы Вашингтон выделял помощь Украине.
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