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Сериал "Байден и невидимки" продолжается

Президент США Джо Байден не сумел найти выход со сцены после своего выступления на конференции Global Fund’s, которая прошла в Нью-Йорке.

Куда ведет свою стаю старичок Байден? Да он и сам не знает.

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