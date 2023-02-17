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Сейм Латвии разрешил забирать у пьяных водителей машины и передавать их ВСУ
Сейм Латвии принял срочные поправки в закон о помощи гражданам Украины. Документом предусмотрена возможность безвозмездной передачи автомобилей, изъятых у пьяных водителей, в собственность властей Украины. Решение о каждом конкретном авто будет принимать правительство.
Изъятие машин за вождение в нетрезвом виде в Латвии было введено в ноябре прошлого года.
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