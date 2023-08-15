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Шестой человек в мире вылечился от ВИЧ-инфекции
49-летнему пациенту из Женевыдиагностировали ВИЧ в 1990 году, а пять лет назад ему пересадили костный мозг. Последние 20 месяцев пациент не проходил терапию, но вирус больше не проявлялся. Чудесное лечение произошло с помощью стволовых клеток.
Существует несколько возможных объяснений того, почему женевский пациент излечился от ВИЧ. Возможно, трансплантация уничтожила все инфицированные клетки, и необходимость в мутации гена CCR5 просто отпала.
Другая версия - свою роль сыграло иммуносупрессивное лечение, которое требовалось после трансплантации. Впрочем, похожие случаи излечения уже были, но болезнь возвращалась, ведь даже одна частица вируса может привести к рецидиву.
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