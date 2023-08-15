Шестой человек в мире вылечился от ВИЧ-инфекции

49-летнему пациенту из Женевыдиагностировали ВИЧ в 1990 году, а пять лет назад ему пересадили костный мозг. Последние 20 месяцев пациент не проходил терапию, но вирус больше не проявлялся. Чудесное лечение произошло с помощью стволовых клеток.

Существует несколько возможных объяснений того, почему женевский пациент излечился от ВИЧ. Возможно, трансплантация уничтожила все инфицированные клетки, и необходимость в мутации гена CCR5 просто отпала.