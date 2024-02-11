Шиковали в Европе, а теперь - в окоп: украинцев загоняют в угол

Граждане Украины, которые сейчас находятся в странах Евросоюза, объективно находятся в подвешенном состоянии, которое в любой момент может измениться, причем максимально быстро - в течение одной-двух недель, отметил в разговоре с Baltnews политолог Иван Мезюхо.



"Ситуация в Евросоюзе складывается таким образом, что в некоторых странах Старого Света в ближайшем будущем могут принять решение об экстрадиции мужчин призывного возраста, имеющих украинское гражданство. Подчеркну, это будет не общеевропейское решение. В разных странах ЕС свой подход к правовым решениям и свободам гражданина", - сказал Мезюхо.



Напомним, сейчас в Верховной раде идут ожесточенные споры и обсуждение деталей новой волны мобилизации, за счет которой под ружье будет попадать еще более широкий слой населения. И именно поэтому среди самих военных в "незалежной" звучат все более агрессивные призывы по принудительному возвращению украинских мужчин из Европы.



"К примеру, такие страны, как Польша, Венгрия, возможно, Словакия вскоре могут принять соответствующие нормативные акты с руководством Украины, чтобы начать экстрадицию. В этом случае Европу ждет очередной миграционный кризис, поскольку к усилению потока из самой "незалежной" добавится активное "брожение" уже находящихся в ЕС украинцев, при котором они начнут метаться из одной страны в другую", - добавил эксперт.



По его мнению, само наличие комментариев европейских политиков и даже военных о том, что украинцев надо экстрадировать, говорит об усталости социума от беженцев из "незалежной".



Налогоплательщики справедливо спрашивают свои правительствав европейских государствах, как долго они будут кормить украинцев за свои деньги. Рано или поздноответ должен быть, а экстрадиция выходцев из Украины для некоторых политиков может оказаться очень удобным механизмом.



"На фоне этих дискуссий в Евросоюзе украинцы будут стараться перебраться из одной страны в другую. Направления будут самые разные. К примеру, из Польши они постараются переместиться в Нидерланды. Оттуда куда-нибудь, где законодательство еще мягче, скажем, в Бельгию. Но проблема в том, что небольшие страны, где наиболее комфортно украинцам и где к ним щадящий режим, уже давно квоты отработали", - заметил Мезюхо.



"Проще говоря, места нет. Возможно, украинцы, избегая участи быть экстрадированными, будут перемещаться в такие небольшие страны, но там придется и чаще в центры занятости ходить, и меньше финансовой помощи получать от государства, и встраиваться в общество придется более интенсивно, включая языковые особенности, что для многих выходцев из Украины трудновыполнимо", - резюмировал Иван Мезюхо.