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Шольц в новогоднем обращении пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ

Шольц в новогоднем обращении пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к согражданам заявил о планах поддерживать Киев, а также о единении ЕС с НАТО, несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются граждане ФРГ.

"Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Шольц, в начале своей новогодней речи упомянув, что сейчас наступает конец "сложного года".

По словам канцлера, жители Германии ежедневно испытывают на себе последствия конфликта на Украине "при совершении покупок в супермаркете, на заправочной станции или при оплате счетов за электричество или газ". Но в то же время это и год "сплоченности и силы".

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