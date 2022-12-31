Шольц в новогоднем обращении пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к согражданам заявил о планах поддерживать Киев, а также о единении ЕС с НАТО, несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются граждане ФРГ.

"Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Шольц, в начале своей новогодней речи упомянув, что сейчас наступает конец "сложного года".