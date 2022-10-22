3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Шольц признал, что почти треть немцев не поддерживают поставки оружия Киеву
До 30 % немцев разных политических взглядов не согласны с санкционной политикой, которую проводит правительство Германии, а также с поставками оружия украинской армии. Это утверждает канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Die Welt.
"Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что от 20 до 30 % не согласны ни с санкционной политикой, ни с поставками оружия. Среди них избиратели почти всех политических взглядов"
, -
сказал Шольц.
Он при этом заявил, что коалиционное правительство все равно продолжит проводить нынешнюю политику.
В апреле около 20 деятелей науки, политики и культуры Германии, среди которых бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер, обратились к Олафу Шольцу с просьбой прекратить поставки оружия на Украину.
Как сообщало РИА Новости, в августе глава МИД Германии Анналена Бербок заявила во время выступления на "Форуме 2000" в Чехии, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что об этом думают немецкие избиратели.
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все