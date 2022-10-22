Шольц признал, что почти треть немцев не поддерживают поставки оружия Киеву

До 30 % немцев разных политических взглядов не согласны с санкционной политикой, которую проводит правительство Германии, а также с поставками оружия украинской армии. Это утверждает канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Die Welt.

"Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что от 20 до 30 % не согласны ни с санкционной политикой, ни с поставками оружия. Среди них избиратели почти всех политических взглядов"

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сказал Шольц.

Он при этом заявил, что коалиционное правительство все равно продолжит проводить нынешнюю политику.

В апреле около 20 деятелей науки, политики и культуры Германии, среди которых бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер, обратились к Олафу Шольцу с просьбой прекратить поставки оружия на Украину.