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Шварценеггер может стать президентом США?

Шварценеггер может стать президентом США?

Арнольд Шварценеггер захотел баллотироваться в президенты США.

Голливудский актер в интервью журналисту Крису Уоллесу заявил, что даже знает, как победить.

"Я очень ясно представляю, как я бы мог выиграть эти выборы", - сказал актер.

Но по закону президент должен родиться в США. А Шварценеггер родом из Австрии. Поэтому путь в Белый дом для него закрыт. "Терминатор" имеет политический опыт. Некоторое время он занимал пост губернатора штата Калифорния.

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