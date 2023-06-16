Шварценеггер может стать президентом США?

Арнольд Шварценеггер захотел баллотироваться в президенты США.

Голливудский актер в интервью журналисту Крису Уоллесу заявил, что даже знает, как победить.

"Я очень ясно представляю, как я бы мог выиграть эти выборы", - сказал актер.