Швейцария устала от наплыва украинских беженцев.



"Мы должны лучше интегрировать украинцев", - уверен советник правительства Люцерн Гвидо Граф.



Жители Швейцарии опасаются, что украинцы домой не собираются, им там хорошо. Одной рукой они получают пособия, а другой водят дорогие внедорожники.



"Некоторые группы беженцев не понимают, почему им не разрешают иметь машину, а украинцам - можно. Такие различия уже невозможно объяснить", - подчеркнул Граф.



По его словам, в каждой волне беженцев прибывают не самые бедные и обделенные, а те, кто может себе это позволить.