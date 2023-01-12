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Швейцария устала от наплыва украинских беженцев
Швейцария устала от наплыва украинских беженцев.
"Мы должны лучше интегрировать украинцев", - уверен советник правительства Люцерн Гвидо Граф.
Жители Швейцарии опасаются, что украинцы домой не собираются, им там хорошо. Одной рукой они получают пособия, а другой водят дорогие внедорожники.
"Некоторые группы беженцев не понимают, почему им не разрешают иметь машину, а украинцам - можно. Такие различия уже невозможно объяснить", - подчеркнул Граф.
По его словам, в каждой волне беженцев прибывают не самые бедные и обделенные, а те, кто может себе это позволить.
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