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Швейцария устала от наплыва украинских беженцев

Швейцария устала от наплыва украинских беженцев

Швейцария устала от наплыва украинских беженцев.

"Мы должны лучше интегрировать украинцев", - уверен советник правительства Люцерн Гвидо Граф.

Жители Швейцарии опасаются, что украинцы домой не собираются, им там хорошо. Одной рукой они получают пособия, а другой водят дорогие внедорожники.

"Некоторые группы беженцев не понимают, почему им не разрешают иметь машину, а украинцам - можно. Такие различия уже невозможно объяснить", - подчеркнул Граф.

По его словам, в каждой волне беженцев прибывают не самые бедные и обделенные, а те, кто может себе это позволить.

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