Швейцарский журналист в Москве: "Есть все!"

Приехал и увидел своими глазами!



"Меня заверили, что все западные товары в наличии, дефицита нет, инфляция составляет около двух с половиной-трех процентов, так что экономика не в таком плачевном состоянии, как утверждают заголовки европейских газет", - рассказал журналист издания Die Weltwoche Роджер Кеппель.