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Швейцарский журналист в Москве: "Есть все!"

Приехал и увидел своими глазами!

"Меня заверили, что все западные товары в наличии, дефицита нет, инфляция составляет около двух с половиной-трех процентов, так что экономика не в таком плачевном состоянии, как утверждают заголовки европейских газет", - рассказал журналист издания Die Weltwoche Роджер Кеппель.

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