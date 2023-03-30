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Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне

Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне

На ежегодном собрании китайского парламента и его высшего политического консультативного органаСи затронул тему готовности к войне в четырех отдельных выступлениях.

В одном из выступлений он призвал своих генералов "осмелиться сражаться". Его правительство также объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2 %, который удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.

А в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах через пролив от Тайваня и новые офисы "Мобилизации национальной обороны" по всей стране.

Пока рано говорить наверняка, что означают эти события, но что-то изменилось в Пекине, что политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут игнорировать. Если Си скажет, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово, пишет издание Foreign Affairs.

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