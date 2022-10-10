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Силовики разгоняют лагерь протестующих в центре Кишинева

Палатки с проезжей части в молдавской столицеубирают под крики "Позор!" и "Долой Майю Санду!". Движение транспорта по центральному бульвару уже разблокировано.

Оппозиция несколько недель добивается отставки президента Санду и новых парламентских выборов. Во вчерашней акции, по оценкам организаторов, участвовали 60 тыс. человек.

В руководстве партии "Шор" заявили, что намерены оспорить действия силовиков.

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