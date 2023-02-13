Сильвио Берлускони подверг критике Зеленского

Помнению бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, "ничего бы не произошло", если бы Зеленский прекратил атаки на "республики" Донбасса. Берлускони также предложил США дать Украине деньги на восстановление только при условии прекращения огня с их стороны.