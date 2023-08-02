Сколько людей в ЕС не могут себе позволить подключение к интернету

В 2022 году 2,4% населения ЕС не могли позволить себе подключение к Интернету, свидетельствуютданные Евростата. С другой стороны, доля людей, подверженных риску бедности, была выше и составляла 7,6%.



Латвия по этому показателю заняла 5 место в ЕС. Более 10% населения находятся на грани бедности, а 3% не могут позволить себе подключение к интернету.



В Эстонии таких людей 8% и 2,5% соответственно. В Литве их 7,8 и 2,7%.



Самая высокая доля людей, находящихся на грани бедности, которые не могут позволить себе подключение к Интернету, была зарегистрирована в Румынии (25,0%), Болгарии (20,5%) и Венгрии (16,5%).



С другой стороны, самые низкие доли были зарегистрированы в Дании и Финляндии (по 1,0%), за которыми следуют Кипр и Люксембург (по 1,5%).