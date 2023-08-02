3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Сколько людей в ЕС не могут себе позволить подключение к интернету
В 2022 году 2,4% населения ЕС не могли позволить себе подключение к Интернету, свидетельствуютданные Евростата. С другой стороны, доля людей, подверженных риску бедности, была выше и составляла 7,6%.
Латвия по этому показателю заняла 5 место в ЕС. Более 10% населения находятся на грани бедности, а 3% не могут позволить себе подключение к интернету.
В Эстонии таких людей 8% и 2,5% соответственно. В Литве их 7,8 и 2,7%.
Самая высокая доля людей, находящихся на грани бедности, которые не могут позволить себе подключение к Интернету, была зарегистрирована в Румынии (25,0%), Болгарии (20,5%) и Венгрии (16,5%).
С другой стороны, самые низкие доли были зарегистрированы в Дании и Финляндии (по 1,0%), за которыми следуют Кипр и Люксембург (по 1,5%).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября