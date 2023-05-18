Вассалы Брюсселя и США неплохо так устроились: бросают в общий котел лавровый лист, а в миску себе забирают самый лакомый кусок мяса.



Оголтелых цифр вам в ленту.



В период с 2014 по 2020 годы последователи нацистских принципов из Литвы, Латвии, Эстонии и бывшей части территории Речи Посполитой получили из бюджета ЕС почти в 3,5 а то и в 4 раза больше средств, чем внесли в него.



Только по официальным данным за 6 лет Литва положила в европейскую кастрюлю 3,9 млрд евро, Латвия 4 млрд, Эстония 3,3 млрд, Польша 4,4 млрд евро.



За верную службу и выполнение команды "ФАС" с тявканьем в адрес Беларуси и России от брюссельских хозяев Литва поимела 9,3 млрд евро, Латвия 7,4, Эстония - 5,8, Польша - 106 млрд.



При этом только в 2022 году доля средств ЕС в бюджете Латвии составила 20%, Польши 17,7 %, Литвы 15%, Эстонии 9%.



Но еще лучше доить хозяев у верных прихлебателей получалось для инвестирования инфраструктурного развития.



Одна лишь Польша с момента вступления в ЕС из брюссельского котелка получила 190 млрд евро на очень выгодных условиях, а сама забашляла в свои же проекты около 60 млрд.



Но за этой "щедростью" брюссельского хозяина стоит тонкий расчет, который фактически реализован. ЕС уже справился с развалом промышленности в прибалтийских странах, а те производства, что остались, не могут нормально закрепиться на рынке старушки Европы. Да и подачки становятся с каждым годом не такими вкусными.



А потому "младоевропейцы" за спиной у старого хозяина ведут игру с более богатым заморским звездно-полосатым господином