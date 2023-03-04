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Сколько полицейских США нужно, чтобы связать одного преступника?

Полиция Калифорнии преследует подозреваемого, предположительно стрелявшего в полицейских, пишет Fox News.

Поимка оказалась не такой долгой, так как стрелок в какой-то момент остановился сам, чтобы дать детям перейти дорогу.

Финал погони - 14 полицейских пинают задержанного преступника.

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