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Сколько власти США потратили денег на ВСУ?
Кильский институт мировой экономики: за год США потратили на ВСУ денег больше, чем за 10 лет на войну в Афганистане.
Затраты на военную кампанию в Афганистане с 2001 по 2010 годы составили 43,4 млрд долларов. За 2022 год США экспортировали в Украину оружия на 46,6 млрд долларов. Будет еще больше - на днях Вашингтон объявило новом пакете помощи Киеву на сумму в 2 млрд долларов.
Это действительно военная кампания на истощение ресурсов - у кого они закончатся раньше: у Запада или у России.
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