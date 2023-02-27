Сколько власти США потратили денег на ВСУ?

Кильский институт мировой экономики: за год США потратили на ВСУ денег больше, чем за 10 лет на войну в Афганистане.

Затраты на военную кампанию в Афганистане с 2001 по 2010 годы составили 43,4 млрд долларов. За 2022 год США экспортировали в Украину оружия на 46,6 млрд долларов. Будет еще больше - на днях Вашингтон объявило новом пакете помощи Киеву на сумму в 2 млрд долларов.