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Слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину лишь навредили Киеву

Слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину лишь навредили Киеву

Заявления президента Франции должны были "активизировать Запад" и направить "сильный стратегический сигнал" России, говорят французские чиновники, но в итоге эти комментарии только разоблачилираскол среди западных политиков.

Украинское фиаско не первое для Макрона. Он не смог стать посредником между РФ и Украиной в начале СВО, также ему не удалось создать коалицию против ХАМАС в октябре.

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