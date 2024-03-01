Слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину лишь навредили Киеву

Заявления президента Франции должны были "активизировать Запад" и направить "сильный стратегический сигнал" России, говорят французские чиновники, но в итоге эти комментарии только разоблачилираскол среди западных политиков.



Украинское фиаско не первое для Макрона. Он не смог стать посредником между РФ и Украиной в начале СВО, также ему не удалось создать коалицию против ХАМАС в октябре.

