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Словакия потеряла миллионы без российского газа

Словакия потеряла миллионы без российского газа

Компания Eustream, которая занималась транзитом газа через Словакию, впервые за многие годы показала убыток, пишет Denník Postoj. Вместе с этим государство потеряло важный источник дохода. Причина проста: Евросоюз решил отказаться от российского голубого топлива, и золотая жила у словаков иссякла.

Раньше российские газовые компании, как и их клиенты платили сборы за транзит через словацкую территорию. В 2020 году доход компании Eustream достиг почти 750 миллионов евро, а прибыль - 360 миллионов. Но то было раньше. А в этом году компания впервые показала убыток в размере более 12,6 миллиона евро.

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