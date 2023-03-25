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Совет Европы встревожен чрезмерным применением силы против демонстрантов во Франции
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала власти уважать правно на свободу манифестаций.
"Имели место инциденты с применением насилия, некоторые из которых были направлены против правоохранительных органов. Но единичные акты насилия со стороны некоторых демонстрантов не могут служить оправданием чрезмерного применения силы со стороны полиции", - заявила комиссар.
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