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Совет Европы встревожен чрезмерным применением силы против демонстрантов во Франции

Совет Европы встревожен чрезмерным применением силы против демонстрантов во Франции

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала власти уважать правно на свободу манифестаций.

"Имели место инциденты с применением насилия, некоторые из которых были направлены против правоохранительных органов. Но единичные акты насилия со стороны некоторых демонстрантов не могут служить оправданием чрезмерного применения силы со стороны полиции", - заявила комиссар.

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