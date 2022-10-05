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Советские танки — Украине

Советские танки — Украине

США считают более целесообразной передачу Киеву советских, а не западных танков, заявили в Пентагоне.

С такими партнерами и враги не нужны.

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