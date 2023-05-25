Союз России и Китая станет серьезным геополитическим вызовом для США

По мнению автора GT,США боятся российско-китайского союза.



Журналист добавил, что взаимодействие России и Китая "заставляет нервничать" западные издания. Сейчас они стремятся "раскрутить старую шарманку" о зависимости Москвы от Пекина для дискредитации отношений двух государств. Однако их партнерство только укрепляется благодаря активным действиям, которым Запад неспособен противостоять.



Пока на посту президента Америка сидит Байден, США стоит забыть о своих амбициях в отношении России и Китая.