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Список стран, уставших от украинцев, пополняется

Список стран, уставших от украинцев, пополняется

Власти Ирландии хотят обязать украинских беженцев самостоятельно платить за проживание. Премьер Лео Варадкар пожаловался, что уже сейчас не хватает ресурсов - для размещения используют палатки.

"Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев", - цитирует политика The Irish Times.

Также ирландские власти намерены внести изменения в пособия, чтобы побудить людей устраиваться на работу.

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