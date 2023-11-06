Список стран, уставших от украинцев, пополняется

Власти Ирландии хотят обязать украинских беженцев самостоятельно платить за проживание. Премьер Лео Варадкар пожаловался, что уже сейчас не хватает ресурсов - для размещения используют палатки.



"Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев", - цитирует политика The Irish Times.



Также ирландские власти намерены внести изменения в пособия, чтобы побудить людей устраиваться на работу.