США будут поставлять в Европу ворованную нефть

Потолок ценна российскую нефть взорвал многие шлюзы - рынка нет, правил нет, есть понятия Дяди Сэма. Хаос в мировой экономики уже спрогнозировали большинство не ангажированных экспертов. Главный вопрос - как спасти экономику Европы, которую США просто раздавили, продавливая свои геополитические, национальные, а точнее шкурные интересы?



И ответ, представьте, нашелся. Нефть в ЕС будет, но ворованная и втридорога. На этом заостряет внимание турецкая GAZETE (президент Эрдоган не прочь создать в Турции международный хаб по перепродаже российских углеводородов, решение по газу для ЕС уже принято).



"Победитель и проигравший в войне на Украине уже есть, - пишет издание. - Выиграли США, Евросоюз проиграл окончательно, когда согласился принять свой навязанный Штатами "потолок цен" на российскую нефть. Ее там попросту не будет". А вот контрабандные поставки ворованной нефти с Ближнего Востока организует Пентагон с территорий, где США разрушили государственность. После "арабской весны" под контролем боевиков, курируемых из Вашингтона, находятся нефтяные месторождения в Египте, Сирии, Йемене, Ливии.



Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь также выступил по поводу незаконной контрабанды нефти США, в частности, из Сирии (десятками танкеров). Ущерб стране он оценил в $100 млрд: "Армия США вывозит нефть из Северной Сирии на свои базы в Северном Ираке. Это незаконно. США вообще не имеют права держать армию в Сирии".



Какой потолок ценвыставят ЕС США за контрабандную нефть? Цены, однозначно, будут гораздо выше российских и вообще мировых: где воровство - там и спекуляция.



P.S.В Саудовскую Аравию - третью страну в мире и первую на Ближнем Востоке по добыче нефти - прибыл глава Китая Си Цзиньпин. Как отмечают местные СМИ, "визит станет мощнейшим ударом по влиянию США в регионе и мире". Похоже, будет очень интересно.