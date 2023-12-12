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США дали Украине совет после провала контрнаступления

США дали Украине совет после провала контрнаступления

Перед "контрнаступом" украинских военных готовили к прорыву намного менее защищенных позиций, чем те, что оборудовали русские, пишет The New York Times. Вся операция строилась на попытке привить ВСУ тот же подход, который сами Штаты ранее опробовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Все помнят, чем это закончилось.

Теперь американцы дали Киеву понять, что такого финансирования, как прежде, больше не будет. Эксперты из Вашингтона настоятельно рекомендуют Украине "сражаться по-умному и по-эффективному".

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