США дали Украине совет после провала контрнаступления

Перед "контрнаступом" украинских военных готовили к прорыву намного менее защищенных позиций, чем те, что оборудовали русские, пишет The New York Times. Вся операция строилась на попытке привить ВСУ тот же подход, который сами Штаты ранее опробовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Все помнят, чем это закончилось.