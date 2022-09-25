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США давят на ЕС по вопросу потолка цен на российскую нефть
США оказывают давление на страны ЕС, чтобы механизм потолка цен на экспорт нефти из РФ был создан к 5 декабря, но Евросоюз уже запаздывает, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.
"Ключевым фактором нового призыва ввести больше санкций является давление со стороны США подготовить механизм ограничения цен на экспорт нефти из РФ к 5 декабря,когда вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти по морю", - говорится в сообщении газеты.
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