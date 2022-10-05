3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
США и Южная Корея уронили ракету
Южная Корея и США провели испытания ракет "земля-земля" в ответ на ракетный пуск со стороны КНДР.
При этом одна из ракет упала на территории южнокорейской военной базы. Местные жители публикуют видео пожара, предположительно, на месте падения ракеты.Ракета не разорвалась, поскольку в ней сгорел порох. Жертв нет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все