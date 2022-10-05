США и Южная Корея уронили ракету

Южная Корея и США провели испытания ракет "земля-земля" в ответ на ракетный пуск со стороны КНДР.

При этом одна из ракет упала на территории южнокорейской военной базы. Местные жители публикуют видео пожара, предположительно, на месте падения ракеты.Ракета не разорвалась, поскольку в ней сгорел порох. Жертв нет.