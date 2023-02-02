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США используют Польшу как таран?

США используют Польшу как таран для ослабления Германии?

Причины того, что американцы слились в общности интересов с Польшей, связаны с событием, когда два важных европейских партнера - Франция и Германия - не поддержали военное вторжение США в Ирак.

Об этом в эфире Международного радио "Беларусь" заявил профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий.

"Западноевропейские страны все время докучали СоединеннымШтатам своими инициативами. Они все время были и союзниками, но в то же время оппозиционерами. А в Польше Соединенные Штаты нашли союзника без оппозиции. Там нет оппозиции - все что говорит старший партнер, принимается для исполнения".

Цель США - затушевать роль западноевропейских стран в общих процессах Европы.


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