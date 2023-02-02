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США используют Польшу как таран?
США используют Польшу как таран для ослабления Германии?
Причины того, что американцы слились в общности интересов с Польшей, связаны с событием, когда два важных европейских партнера - Франция и Германия - не поддержали военное вторжение США в Ирак.
Об этом в эфире Международного радио "Беларусь" заявил профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий.
"Западноевропейские страны все время докучали СоединеннымШтатам своими инициативами. Они все время были и союзниками, но в то же время оппозиционерами. А в Польше Соединенные Штаты нашли союзника без оппозиции. Там нет оппозиции - все что говорит старший партнер, принимается для исполнения".
Цель США - затушевать роль западноевропейских стран в общих процессах Европы.
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