США хотят вытеснить Россию из Африки

Командиры армии США в странах Западной Африки призвалиих правительства не полагаться на помощь таких незападных держав, как Россия, в борьбе против исламистов.

Полковник Роберт Зила из Командования специальных операций США в Африке (SOCAF) сообщил агентству Рейтер, что США пытаются "привнести партнерство" в отношения между странами Африки и "другими демократическими странами".

В марте генерал Майкл Лэнгли, командующий войсками США в Африке, также заявлял, что "стабилизация" региона находится в центре его внимания.

При этом, как отмечает Рейтер, силы США "неохотно" вступают в бой в Африке после гибели четырех солдат в Нигере в 2017 году. Британия, Германия и другие страны также выводят войска из Мали в связи с положением дел в стране.