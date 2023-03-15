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США хотят вытеснить Россию из Африки
Командиры армии США в странах Западной Африки призвалиих правительства не полагаться на помощь таких незападных держав, как Россия, в борьбе против исламистов.
Полковник Роберт Зила из Командования специальных операций США в Африке (SOCAF) сообщил агентству Рейтер, что США пытаются "привнести партнерство" в отношения между странами Африки и "другими демократическими странами".
В марте генерал Майкл Лэнгли, командующий войсками США в Африке, также заявлял, что "стабилизация" региона находится в центре его внимания.
При этом, как отмечает Рейтер, силы США "неохотно" вступают в бой в Африке после гибели четырех солдат в Нигере в 2017 году. Британия, Германия и другие страны также выводят войска из Мали в связи с положением дел в стране.
Неужели первой армии мира теперь страшно воевать даже против пустынных террористов?
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