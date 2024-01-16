ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

США хотят заставить Украину перейти к обороне

США хотят заставить Украину перейти к обороне

США хотят заставить Украину перейти к обороне. Белый дом разочарован провалом "контрнаступа" ВСУ и огромными потерями Киева, сообщает Bloomberg.

Теперь западные паны хотят, чтобы украинская армия перешла к обороне. Эту "просьбу" передаст Зеленскому в Давосе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все