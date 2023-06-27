США хотят завербовать российских дипломатов

Спецслужбы США пытаются вербовать "на улице и в аэропорту" российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН.

Также они используют контекстную рекламу в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах, заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая.