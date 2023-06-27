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США хотят завербовать российских дипломатов

США хотят завербовать российских дипломатов

Спецслужбы США пытаются вербовать "на улице и в аэропорту" российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН.

Также они используют контекстную рекламу в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах, заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая.

"Интернетом дело не ограничивается - агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, а также по маршрутам следования наших дипломатов до места работы и обратно. В таких условиях должны работать дипломаты при ООН", - отметила Заболоцкая.

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