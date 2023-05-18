США не дают украинским пилотам обучаться на европейских F-16

Несмотря на то, что некоторые европейские страны готовы передать истребители F-16 Киеву, Вашингтон отказывает им в праве предоставить самолеты из-за дороговизны и опасности захвата технологий противником. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.