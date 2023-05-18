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США не дают украинским пилотам обучаться на европейских F-16

США не дают украинским пилотам обучаться на европейских F-16

Несмотря на то, что некоторые европейские страны готовы передать истребители F-16 Киеву, Вашингтон отказывает им в праве предоставить самолеты из-за дороговизны и опасности захвата технологий противником. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

"Скепсис Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам сейчас не разрешают даже тренироваться на F-16, которые принадлежат европейским государствам", - говорится в сообщении издания.

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