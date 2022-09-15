США не поможет Европе

"Помощи Европе от США не будет этой зимой - ни в нефтяной, ни в газовой сферах", - пишет Financial Times

"Руководители сланцевых компаний США, располагающие огромными запасами нефти и природного газа, которые могут быть использованы для смягчения энергетического кризиса в Европе, говорят, что они не смогут увеличить поставки достаточно быстро, чтобы предотвратить зимний дефицит".