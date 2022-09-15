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США не поможет Европе
"Помощи Европе от США не будет этой зимой - ни в нефтяной, ни в газовой сферах", -пишетFinancial Times
"Руководители сланцевых компаний США, располагающие огромными запасами нефти и природного газа, которые могут быть использованы для смягчения энергетического кризиса в Европе, говорят, что они не смогут увеличить поставки достаточно быстро, чтобы предотвратить зимний дефицит".
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