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США не поможет Европе

США не поможет Европе

"Помощи Европе от США не будет этой зимой - ни в нефтяной, ни в газовой сферах", -пишетFinancial Times

"Руководители сланцевых компаний США, располагающие огромными запасами нефти и природного газа, которые могут быть использованы для смягчения энергетического кризиса в Европе, говорят, что они не смогут увеличить поставки достаточно быстро, чтобы предотвратить зимний дефицит".

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