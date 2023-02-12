США отказали в помощи пострадавшей от землетрясений Сирии

Несмотря на призывы правительства Сирии к странам, ООН и международным гуманитарным организациям, Вашингтон заявил, что принятые им в одностороннем порядке санкции, включая так называемый "Акт Цезаря", не мешают оказанию гуманитарной помощи сирийцам.