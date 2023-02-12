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США отказали в помощи пострадавшей от землетрясений Сирии

США отказали в помощи пострадавшей от землетрясений Сирии

Несмотря на призывы правительства Сирии к странам, ООН и международным гуманитарным организациям, Вашингтон заявил, что принятые им в одностороннем порядке санкции, включая так называемый "Акт Цезаря", не мешают оказанию гуманитарной помощи сирийцам.

Но законодательство США препятствует предоставлению американской помощи сирийскому правительству и требует противодействовать любой поддержке, которую международные финансовые институты могут оказать Сирии. Землетрясение вынудило сирийский МИД выступить с заявлением с целью разоблачить лицемерие Вашингтона, пишет Al Watan.

Вот так выглядит "главный миротворец планеты Земля", коим представляет себя Вашингтон.

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