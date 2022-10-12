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США отказываются разговаривать с арабскими союзниками
США отменили встречу с Саудовской Аравией и странами Персидского залива по вопросу военного сотрудничества на фоне решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Главред американского здания Semafor Стив Клемонс сообщилоб отмене встречи США с Советом сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Twitter, ссылаясь на письмо от посольства США в Эр-Рияде.
"Посольство США выражает свое уважение Секретариату ССАГПЗ и настоящим информирует ССАГПЗ о том, что официальные лица США не смогут принять участие в запланированных встречах", - говорится в письме.
Встреча рабочей группы США и ССАГПЗ по Ирану была запланирована на 17 октября и должна была быть посвящена противовоздушной и противоракетной обороне.
Байден же понимает, что стало бы с нефтедолларом без Саудовской Аравии?
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