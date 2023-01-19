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США отправляют оружие в Украину из Израиля
The New York Times пишет: Пентагон отправляет в Украину американские боеприпасы, хранившиеся в Израиле.
Речь идет прежде всего об артиллерийских 155-миллиметровых снарядах, что хранились на складах в Израиле. (Около 300 тыс., по данным израильского Минобороны.)
"...Поскольку запасы артиллерийских снарядов в США истощены, а американские производители оружия еще не в состоянии успевать за темпами боевых действий в Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов - Южной Корее и Израилю", - отмечает издание.
Официальный Тель-Авив выражает опасения, что такие поставки могут привести к ухудшению отношений с Россией.
В целом жеситуация обнажает не только ограниченность американской промышленной базы, но и дипломатическую чувствительность важных союзников США.
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