США отправляют оружие в Украину из Израиля

The New York Times пишет: Пентагон отправляет в Украину американские боеприпасы, хранившиеся в Израиле.

Речь идет прежде всего об артиллерийских 155-миллиметровых снарядах, что хранились на складах в Израиле. (Около 300 тыс., по данным израильского Минобороны.)

"...Поскольку запасы артиллерийских снарядов в США истощены, а американские производители оружия еще не в состоянии успевать за темпами боевых действий в Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов - Южной Корее и Израилю", - отмечает издание.

Официальный Тель-Авив выражает опасения, что такие поставки могут привести к ухудшению отношений с Россией.