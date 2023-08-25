США планирует начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16 в сентябре

США решили сами обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 и начнут их подготовку в сентябре, сообщила газета New York Times.

Первоначально планировалось, что тренировать украинцев будут европейские страны, а США подключатся, если те исчерпают свои возможности.