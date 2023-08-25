3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
США планирует начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16 в сентябре
США решили сами обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 и начнут их подготовку в сентябре, сообщила газета New York Times.
Первоначально планировалось, что тренировать украинцев будут европейские страны, а США подключатся, если те исчерпают свои возможности.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все