ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

США планирует начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16 в сентябре

США планирует начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16 в сентябре

США решили сами обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 и начнут их подготовку в сентябре, сообщила газета New York Times.

Первоначально планировалось, что тренировать украинцев будут европейские страны, а США подключатся, если те исчерпают свои возможности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все