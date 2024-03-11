США планируют вмешаться в российские выборы

По информации СВР, администрация Байдена поставила перед американскими научно-производственными объединениями задачу добиться снижения явки на выборах в России.

Теперь через оппозиционные интернет-ресурсы граждан России будут призывать игнорировать выборы. Также сообщается о планируемых кибератаках на систему дистанционного голосования. Так, доля голосов может быть утеряна.