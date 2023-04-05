США поставили рекорд по числу ЛГБТ среди представителей власти

Число представителей ЛГБТ среди местных законодателей и членов палаты представителей в США достигло рекордав 1174 человек после роста за последние пять лет.

По данным Victory Institute, только в Конгрессе США теперь находятся 13 представителей ЛГБТ, а на уровне местных властей их число выросло на 83% с 2019 года и достигло 721.

Кроме того, представительство чернокожих и латиноамериканцев среди ЛГБТ-чиновников в США выросло на 186% и 116% за то же время.