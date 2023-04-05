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США поставили рекорд по числу ЛГБТ среди представителей власти
Число представителей ЛГБТ среди местных законодателей и членов палаты представителей в США достигло рекордав 1174 человек после роста за последние пять лет.
По данным Victory Institute, только в Конгрессе США теперь находятся 13 представителей ЛГБТ, а на уровне местных властей их число выросло на 83% с 2019 года и достигло 721.
Кроме того, представительство чернокожих и латиноамериканцев среди ЛГБТ-чиновников в США выросло на 186% и 116% за то же время.
Маловато. Пока темнокожий транс с инвалидностью не станет президентом в США, борьбы с угнетением никто не отменял.
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