США признают рост риска ядерной войны

Глава Стратегического командования США Чарльз Ричард сделал ряд заявлений:



Возможность прямого ядерного конфликта с Россией или Китаем кажется реальной;



Россия и Китай могут достичь любого уровня насилия в любой точке мира;



США уже давно не сталкивались с такими врагами;



Мы не знаем, чем это закончится, поскольку угроза со стороны России также продолжает расти.



Примечательно, что адмирал не предложил никаких решений сложившейся ситуации, что в свою очередь указывает на понимание тяжести противоречий между основными геополитическими игроками.