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США признают рост риска ядерной войны

США признают рост риска ядерной войны

Глава Стратегического командования США Чарльз Ричард сделал ряд заявлений:

Возможность прямого ядерного конфликта с Россией или Китаем кажется реальной;

Россия и Китай могут достичь любого уровня насилия в любой точке мира;

США уже давно не сталкивались с такими врагами;

Мы не знаем, чем это закончится, поскольку угроза со стороны России также продолжает расти.

Примечательно, что адмирал не предложил никаких решений сложившейся ситуации, что в свою очередь указывает на понимание тяжести противоречий между основными геополитическими игроками.

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