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США признают рост риска ядерной войны
Глава Стратегического командования США Чарльз Ричард сделал ряд заявлений:
Возможность прямого ядерного конфликта с Россией или Китаем кажется реальной;
Россия и Китай могут достичь любого уровня насилия в любой точке мира;
США уже давно не сталкивались с такими врагами;
Мы не знаем, чем это закончится, поскольку угроза со стороны России также продолжает расти.
Примечательно, что адмирал не предложил никаких решений сложившейся ситуации, что в свою очередь указывает на понимание тяжести противоречий между основными геополитическими игроками.
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