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США тратят деньги, как пьяные моряки – Трамп

США тратят деньги, как пьяные моряки – Трамп

По мнению экс-президента Дональда Трампа, у руля Америки стоят очень глупые люди, разрушающие страну.

"Дефолт будет лучше, чем то, что мы делаем сейчас, потому что мы тратим деньги как пьяные моряки. Мы должны спасти Америку, нашу страну разрушают глупые люди, очень глупые люди", - заявил Трамп.

Он также призвал объявить дефолт по своим долгам.

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