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США угрожают экономике ЕС
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС должен противостоять новому закону США о снижении инфляции.
"Мы должны четко сказать нашим американским партнерам, что это серьезная проблема для нас. Это неприемлемо. Это может создать серьезный шок для европейской промышленности", — подчеркнул Ле Мэр в интервью BFMTV.
По данным телеканала, европейские компании опасаются, что законопроект отнимет потенциальные инвестиции у Европы за счет налоговых льгот на детали, произведенные американскими заводами.
Ранее против акта о снижении инфляции выступил министр финансов ФРГ Роберт Хабек. Впрочем, он отметил, что намерен избежать торговой войны США против ЕС и рассчитывает на переговоры.
Какие могут быть переговоры после подрыва экономики ЕС американскими санкциями?
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