США угрожают экономике ЕС

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС должен противостоять новому закону США о снижении инфляции.

"Мы должны четко сказать нашим американским партнерам, что это серьезная проблема для нас. Это неприемлемо. Это может создать серьезный шок для европейской промышленности", — подчеркнул Ле Мэр в интервью BFMTV.

По данным телеканала, европейские компании опасаются, что законопроект отнимет потенциальные инвестиции у Европы за счет налоговых льгот на детали, произведенные американскими заводами.

Ранее против акта о снижении инфляции выступил министр финансов ФРГ Роберт Хабек. Впрочем, он отметил, что намерен избежать торговой войны США против ЕС и рассчитывает на переговоры.