Спустя два года боевых действий США так и не представили четкого описания того, что такое"победа" Киева, пишет автор статьи для TNI.

США не в состоянии четко сформулировать, как именно должна выглядеть "победа" Украины над Россией. В официальной риторике на тему поддержки Украины фигурируют банальные и наевшие оскомину призывы "отстоять демократию" и "выступить против тирании".

Одна из причин, почему Соединенные Штаты не могут дать точное определение победы Киева, заключается в том, что Украина очень мало значит для американских интересов. Поскольку американские интересы никак не связаны с российско-украинским конфликтом, дальнейшее вложение средств в него - это по сути пустые траты.