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США все больше сомневаются в надежности Шольца
По данным издания Die Welt, США усомнились в лояльности Германии после заявлений канцлера Олафа Шольца о том, что немецкая экономика не может позволить себе поставки некоторых видов вооружения Украине.
"Американскому терпению пришел конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США", - отмечается в материале.
Как сообщили изданию источники в Белом доме, американская администрация недовольна умеренной позицией Берлина, который считает, что Украина всего лишь должна "не проиграть" в войне с Россией, в то время как Вашингтон "однозначно и решительно" выступает за военную победу украинской армии над российской.
При этом команда президента США Джо Байдена сомневается не только в решительности Олафа Шольца и его кабинета, но и в возможностях немецкой экономики. Вашингтон не уверен в готовности Берлина обеспечить граждан ФРГ всем необходимым грядущей зимой в условиях антироссийских санкций.
По мнению журналистов, Вашингтон продавил позицию Германии, и только после этого немецкие власти пошли на уступки и согласились передать Украине тяжелое вооружение, а затем и реактивные системы залпового огня.
При этом недавно Германия заявляла, что немецкие власти не будут поставлять БМП и танки, поскольку и США этого не делают.
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