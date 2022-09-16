США все больше сомневаются в надежности Шольца

По данным издания Die Welt, США усомнились в лояльности Германии после заявлений канцлера Олафа Шольца о том, что немецкая экономика не может позволить себе поставки некоторых видов вооружения Украине.



"Американскому терпению пришел конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США", - отмечается в материале.



Как сообщили изданию источники в Белом доме, американская администрация недовольна умеренной позицией Берлина, который считает, что Украина всего лишь должна "не проиграть" в войне с Россией, в то время как Вашингтон "однозначно и решительно" выступает за военную победу украинской армии над российской.



При этом команда президента США Джо Байдена сомневается не только в решительности Олафа Шольца и его кабинета, но и в возможностях немецкой экономики. Вашингтон не уверен в готовности Берлина обеспечить граждан ФРГ всем необходимым грядущей зимой в условиях антироссийских санкций.



По мнению журналистов, Вашингтон продавил позицию Германии, и только после этого немецкие власти пошли на уступки и согласились передать Украине тяжелое вооружение, а затем и реактивные системы залпового огня.



При этом недавно Германия заявляла, что немецкие власти не будут поставлять БМП и танки, поскольку и США этого не делают.