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США ввели новые санкции против Ирана
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список имена восьми физических лиц и трех иранских компаний.
Попавшие в список компании были включены в список санкций под предлогом связи с полицией Исламской Республики Иран.
Имена 8 человек были внесены в черный список по разным причинам, в том числе из-за связи с вышеуказанными компаниями, связи с КСИР и рабочей группой по расследованию уголовных дел.
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