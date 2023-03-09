США ввели новые санкции против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список имена восьми физических лиц и трех иранских компаний.

Попавшие в список компании были включены в список санкций под предлогом связи с полицией Исламской Республики Иран.

Имена 8 человек были внесены в черный список по разным причинам, в том числе из-за связи с вышеуказанными компаниями, связи с КСИР и рабочей группой по расследованию уголовных дел.