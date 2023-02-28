США затевает провокацию с химикатами

Заявления бывшего посла США в России Джона Салливана о планах России по использованию химоружия в зоне спецоперации расцениваются как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести провокацию с применением токсичных химикатов на Украине. Об этом во вторник на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

