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США затевает провокацию с химикатами
Заявления бывшего посла США в России Джона Салливана о планах России по использованию химоружия в зоне спецоперации расцениваются как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести провокацию с применением токсичных химикатов на Украине. Об этом во вторник на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
22 февраля влиятельная американская неправительственная организация провела конференцию, посвященную событиям на Украине. В ходе этого мероприятия бывший посол США в России Джон Салливан сделал заявление, что "российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции".
"Расцениваем данную информацию как намерение самих США и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов", - сказал Кирилов на брифинге.
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