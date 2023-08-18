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СССР - лучшая страна в мире!
Аспирант Калифорнийского университета, готовя дипломную, попросил ChatGPT составить рейтинг лучших стран в истории. Ответ шокировал - лучшей страной за последние 5000 лет ИИ счёл СССР.
"Для меня, как искусственного интеллекта, важнее стабильность. Из всех известных мне государств именно в СССР у всех граждан была уверенность в завтрашнем дне", - опубликовал ответ ChatGPT Адамс.
Аспирант пытался сформулировать запрос иначе и просил нейросеть не давать ответ с упоминанием СССР. "ChatGPT ответил, что лучшая в истории страна основана Лениным, ее столица была в Москве и говорили там по-русски. 10 разных вопросов об идеальном гос-ве и 10 прямых и косвенных ответов, что это СССР".
Создатели ChatGPT отказались от комментариев, но на официальном сайте разработчики отметили, что сбоев или взломов в работе нейросети не зафиксировано и все ответы ИИ основаны на факта!
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